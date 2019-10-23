فيديو | ببندقية صيد.. مواطن لبناني أسقط الطائرة الإسرائيلية

وطن: أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن أحد المواطنين تمكن بواسطة بندقية صيد من إسقاط طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة بالجنوب اللبناني.

من جانبها، أوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن شخصا "أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة - كفركلا" جنوبي البلاد، وقد تحطمت بالكامل.

واعترف المتحدث باسم الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له، صباح الأربعاء، بسقوط الطائرة، زاعماً "قبل وقت قصير، خلال عمليات روتينية لحماية الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني".

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية بأن "الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية إلى المنطقة، للقيام بعمليات بحث في المكان".