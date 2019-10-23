الإفراج اليوم عن الأسير الصحفي أحمد الخطيب

وطن: من المقرر اليوم الأربعاء أن يفرج الاحتلال عن الأسير الصحفي أحمد فتحي الخطيب(30عاماً) من سكان بلدة بيتونيا، وذلك بعد أن أمضى 11 شهراً في الاعتقال الإداري والذي جددته له محكمة الاحتلال ثلاث مرات متتالية.

مكتب "إعلام الأسرى" أفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت المصور الصحفي الخطيب بتاريخ 26/11/2018 بعد اقتحام منزله في بيتونيا، ونقلته إلى سجن "عوفر"، وبعد أن عجزت مخابرات الاحتلال عن تلفيق أي تهمة بحقه، أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقالٍ إداري ومدته أربعة أشهر.

وأضاف بأن مخابرات الاحتلال وقبل أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري الأولى بأسبوع، جددت للخطيب الأمر الإداري مرة الثانية لأربعة شهور أخرى، ثم مرة ثالثة لثلاثة شهور، بحيث أمضى حتى الآن 11 شهراً في السجون، وسيطلق سراحه اليوم من سجن النقب.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الصحفي الخطيب يعمل مصوراً لفضائية الأقصى، وهو نجل الأسير المحكوم بالسجن المؤبد فتحي الخطيب، وكان اعتقل واستدعي عدة مرات لدى الاحتلال.