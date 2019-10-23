المعتقل القاصر يوسف خضور يتعرض للتنكيل داخل قاعة محكمة للاحتلال

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن المعتقل القاصر يوسف خضور من القدس، تعرض للاعتداء والضرب المبرح على يد أحد ضباط جيش الاحتلال، لدى تواجده بقاعة محكمة للاحتلال.

وأوضحت الهيئة نقلا عن المعتقل خضور، أنه تعرض للتنكيل بعد ان شاهده أحد ضباط الاحتلال يلوح بيده لوالدته، التي جاءت لزيارته، قبل ان ينهال عليه عدد آخر من الجنود بالضرب المبرح.

وأضافت ان الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل قامت إدارة سجن "الدامون" بمعاقبته وعزله في زنزانة ومنعته من الخروج إلى الفورة.

ولفتت الهيئة إلى أن شهادة الطفل خضور ليست الأولى من نوعها، فكثير من الافادات التي تم رصدها عبر محاميها تُظهر همجية "وحدات النحشون" وبطشها.