الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظم جلسة نقاش حول مسودة تقرير الإصلاح العشائري من منظور حقوقي

رام الله- وطن: نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جلسة نقاش حول مسودة تقرير "الإصلاح العشائري من منظور حقوقي"، أعده الباحث القانوني في الهيئة عمار جاموس، والذي جاء انطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، ومن اهتمامها بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة وحقهم في الحرية والأمن الشخصي.

وشارك في اللقاء، ممثلون عن محافظات رام الله والبيرة، جنين، القدس، جهاز الشرطة، الأمن الوقائي، المحكمة الشرعية، بعثة الشرطة الأوروبية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أكاديميين، وإعلاميين ومهتمين بالشأن العام، رجال إصلاح، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.

وبين الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة أن موضوع الإصلاح العشائري أصبح باهتمام كبير ومتنامي في الواقع الفلسطيني، موضحاً خلفية اهتمام الهيئة في هذ الموضوع وتأثيراته على حقوق وحريات المواطنين، وعلى عديد المبادئ والقيم الدستورية، وشدد الدويك على أن جميع أدوات العدالة غير الرسمية ومن ضمنها الإصلاح العشائري يجب أن تعمل في إطار مبادئ سيادة القانون، وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة، داعياً بشكل خاص إلى ضرورة عدم التسامح مع قضايا الجلوة وفورة الدم من جميع الأطراف، بما فيهم الجهات الرسمية.

وعرض الباحث عمار جاموس ملخص عن التقرير ومنهجيته والمشكلة التي يعالجها، بالإضافة إلى التوصيات التي خلص إليها. مبيناً أن التقرير جاء في سياق ارتفاع ثقة المواطنين في الإصلاح العشائري على حساب الجهات القضائية الرسمية، وفي ظل اعلان السلطات الفلسطينية في أكثر من مناسبة التزامها بمبادئ سيادة القانون وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. موضحاً وجود تناقض في خطاب دولة فلسطين تجاه الإصلاح العشائري، فبينما تلتزم السلطة بمبادئ سيادة القانون، فإنها ترعى الإصلاح العشائري، بما في ذلك الإصلاح الذي قد يفضي إلى انتهاك لحقوق الإنسان. والتقرير حاول الوقوف على أوجه هذا التناقض وأسبابه وطرق بناء موقف رسمي تجاه الإصلاح العشائري يكون مبيناً على نهج حقوق الإنسان، بما يؤدي إلى تقديم توصيات محددة لصانع القرار والفاعلين الرئيسيين في مجال الإصلاح العشائري بما فيهم رجال الإصلاح، من أجل أن تكون عملية العدالة غير الرسمية متوافقة مع القانون الفلسطيني ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي مداخلته عن دور المحافظات في الإصلاح العشائري وعلاقتها مع رجال الإصلاح، عبر الأستاذ حمدان البرغوثي نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة، عن أهمية الإصلاح العشائري في حفظ السلم الأهلي وفي تطويق الأحداث من بدايتها لا سيما في المناطق التي تخرج عن السيطرة الأمنية الفلسطينية "مناطق ج"، مؤكداً على أن المحافظات تراجع جميع صكوك الصلح العشائري، وذلك من أجل أن تكون منسجمة إلى حد كبير مع القانون الفلسطيني ومع حقوق وحريات المواطنين. وأكد في هذا السياق أن المحافظات ترفض أي صك صلح يتضمن الحكم بالجلوة أو إهدار دم المتهم. داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة توحيد مرجعية عمل رجال الإصلاح، وتحديد الجهة الرسمية المشرفة على عملهم.

أما الأستاذ محمد خضر أستاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، والتي سبقت أن أطلقت من خلال معهد الحقوق فيها، التقرير الوطني حول الإصلاح العشائري في العام 2006، فقد أكد على أهمية "الإصلاح" في مجال العدالة الجنائية وفي مجال حفظ السلم الأهلي في المجتمع. مؤكداً على حقيقة أن الإصلاح لا سيما في المجال الجزائي، لا يجب أن يفرض أي جزاءات على الأطراف، أي لا يجب أن يلبس ثوب "القضاء العشائري" باعتبار ذلك هو وظيفة من وظائف الدولة الرئيسية، وأن يقتصر على تقريب وجهات النظر وتطيب الخواطر بين الناس. داعياً إلى ضرورة مراجعة عمل أي جهات تقوم بالإصلاح، للتأكد من التزامها بمبدأ سيادة القانون وعدم انتهاكها للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وبما يضمن حرية الإرادة بين الأطراف، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة إخضاع أي شخص لا يلتزم بهذه المبادئ إلى المساءلة القانونية. باعتبارها جرائم حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم بحسب القانون الأساسي.

وأكد الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديموقراطية "شمس" على أهمية عمل رجال الإصلاح العشائري في حفظ السلم الأهلي ورد الحقوق لأصحابها بوقت أسرع بكثير من جهات العدالة الرسمية. وهذا ما يدفع المواطنين إلى تفضيل اللجوء إلى رجال الإصلاح على حساب المحاكم والنيابة العامة. وأوضح رحال أن أهمية عمل رجال الإصلاح تكتسب أهمية إضافية في ظل عدم سيطرة السلطات الفلسطينية على مساحة كبيرة من الضفة الغربية والقدس الشرقية. الأمر الذي يدفع المواطنين إلى البحث عن البديل الذي يثقون به، وهو هنا رجال الإصلاح العشائري.

وشهدت الجلسة العديد من المداخلات من قضاة المحاكم الشرعية ومسؤولين في محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى رجال الإصلاح العشائري، والذي أكد أحدهم، وهو الشيخ موسى كايد كعابنة، أحد شيوخ عشيرة الكعابنة في محافظة القدس أن معظم الفلسطينيين يلجؤون لحل قضاياهم عبر القضاء العشائري لأنه الأسهل والأسرع، مبيناً خبرة رجال الإصلاح في هذا المجال. مؤكداً على رفض رجال الإصلاح إهدار الدم، معتبراً أن مثل هذه الأقوال هي الإشاعات ليس أكثر، مضيفاً: أن كل من يحارب العشائر معركته خاسرة. هذا وستعمل الهيئة على نشر التقرير بصورته النهائية قبل نهاية شهر تشرين أول –أكتوبر الجاري، على موقعها الإلكتروني.