الاحتلال يجرف شارعا في سعير شرق الخليل

رام الله- وطن: جرفت آليات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شارعا في بلدة سعير شرق الخليل؛ بحجة قربه من الشارع الالتفافي "رقم 60" الواصل ما بين مدينتي القدس والخليل.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال جرفت شارعا رئيسا يربط بلدة سعير بعدد من أحيائها في منطقتي واد الشرق وجبل قطية، ما يخفف من الأزمة المرورية في البلدة.

وأوضح مدير بلدية سعير زياد العرامين، ان هذا الشارع الذي يبلغ طوله واحد كيلو متر، تم تمويله من الممثلية الهولندية، بالتعاون مع البلدية، ولجان العمل الزراعي، ويخدم نحو 1000 دونم من أراضي المواطنين.

(وفا)