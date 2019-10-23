جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد عماد شاهين

غزة- وطن: شيعت جماهير غفيرة عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى عماد خليل شاهين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد ساعات من تسليم سلطات الاحتلال جثمانه بعد احتجاز دام نحو سنة.

وانطلقت جنازة الشهيد من منزله بالمخيم، ثم ووري جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى بعد أداء الصلاة عليه بمسجد حسن البنا.

وسلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد شاهين صباح اليوم عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي القطاع بعد احتجازه منذ استشهاده في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018 أثناء مشاركته في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمخيم البريج.