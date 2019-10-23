اشتية: سنطلق مبادرة لتدريب الشباب على الترميز والبرمجة

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية ، أن الحكومة بصدد اطلاق مبادرة تهدف إلى تدريب الشباب على الترميز والبرمجة بواقع 1000 متدرب سنويا.

وأوضح اشتية أن الهدف من ذلك هو خلق ميزة تنافسية لفلسطين بين دول العالم، بما يساهم في خفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات. بحسب الوكالة الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، إلى قرية الشباب البيئية المقامة على أراضي قرية كفر نعمة، بمحافظة رام الله والبيرة، والمشاركة في قمة الشباب التي نظمها منتدى شارك الشبابي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة.

ودعا اشتية إلى تعميم فكرة القرى الشبابية في كافة المحافظات، تماشيا مع استراتيجية الحكومة للتنمية، وإنشاء قرى سياحية وصناعية، خاصة في بيت لحم ، والخليل، و نابلس .

وأضاف رئيس الوزراء: "هذه القرية الشبابية تمثل إزالة للحدود ما بين الأراضي الفلسطينية، فجميع المناطق لنا، وسنرسخ وجودنا فيها".