اصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الخليل-وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن المواجهات اندلعت بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور"، المقامة على أراضي المواطنين عنوة جنوب بيت أمر، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.