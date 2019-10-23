تكليف غانتس بتشكيل حكومة الاحتلال في مدة أقصاها 28 يوما

وطن: سلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، كتاب التكليف إلى رئيس قائمة "أزرق وأبيض" بيني غانتس، لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة في مدة اقصاها 28 يوما، وذلك في مقر الرئاسة في تل أبيب بحضور وسائل الإعلام الإسرائيلي.

ويأتي هذا التكليف بعد فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بيبي نتنياهو في تشكيل الحكومة، والذي بدوره أعاد كتاب التكليف إلى الرئيس ريفلين قبل يومين من انتهاء المدة التي منحت له والتي تنتهي يوم غد الخميس.

وكان غانتس أعلن أنه سوف يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، وسوف يجتمع مع رؤساء كافة الكتل والأحزاب في الكنيست ومن ضمنها القائمة المشتركة .