بوادر انفراج في أزمة شركة كهرباء القدس

وطن: اجتمعت اللجنة الوطنية لحل أزمة شركة كهرباء محافظة القدس اليوم برئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم للتباحث في القضايا الرئيسية التي تواجه شركة الكهرباء في أزمتها الحالية وأهمية إيفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها تجاه هذه الشركة الوطنية.

واستمع ملحم للمطالب التي تقدمت بها اللجنة لنزع فتيل الأزمة الحالية ومواجهة التهديدات الإسرائيلية للاستحواذ على امتياز شركة الكهرباء في مدينة القدس والتي انعكست مؤخراً في قطاع التيار الكهربائي لبضع ساعات عن عدة مدن وأحياء فلسطينية.

ورحبت اللجنة الوطنية باستعداد سلطة الطاقة بالتجاوب إلى أقصى حد ممكن مع مطالب شركة الكهرباء بما ينسجم مع سياسة السلطة الوطنية في تثبيت هذا الصرح الوطني في القدس.

وطالب ملحم بأن تقوم الشركة من جانبها بالوفاء بالتزاماتها، حيث تعهدت اللجنة الوطنية أن تنظر في كافة الأمور التي تطلبها السلطة الوطنية من شركة الكهرباء لما فيه صالح الشركة وتحسين أدائها وتطورها.



يذكر أن اللجنة الوطنية تم تشكيلها على أثر المؤتمر الذي عقدته شركة كهرباء القدس في فندق الإمبسادور يوم السبت في الثاني عشر من الشهر الجاري.