الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير طارق قعدان

وطن: جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي، رغم تدهور وضعه الصحي.

وقال معاوية شقيق الأسير قعدان، إن محكمة الاحتلال ثبتت الاعتقال الإداري لشقيقه طارق لمدة ستة أشهر، رغم إضرابه عن الطعام لليوم 85 على التوالي وسط تدهور حالته الصحية.

يشار إلى أن الأسير قعدان، أعلن الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسية الاعتقال الإداري بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.