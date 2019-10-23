استمرار إغلاق البنوك اللبنانية انتظارا لعودة محافظ المركزي

وطن: ظلت البنوك في لبنان مغلقة اليوم الأربعاء لخامس يوم عمل، وسط شكوك تحيط بخطط رئيس الوزراء سعد الحريري لاجتذاب مليارات الدولارات من القطاع المالي للمساعدة في تخفيف أزمة اقتصادية أشعلت احتجاجات في أرجاء البلاد.

ومع تعرضه لضغوط لإقناع المانحين الدوليين بأنه يمكنه خفض العجز في ميزانية العام المقبل، قال الحريري ان مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية سيقدمون مساهمة قدرها 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار) للمساعدة في سد العجز، بما في ذلك من خلال زيادة في الضرائب على أرباح البنوك.

وقال خمسة مصرفيين ان تفاصيل الإجراءات لم يتم شرحها لهم، وأنهم ينتظرون عودة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان من واشنطن حيث يحضر اجتماعات "صندوق النقد والبنك الدولييين، لإلقاء الضوء. وطلب المصرفيون الخمسة جميعهم عدم نشر اسمائهم بالنظر إلى حساسية الوضع."

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الحكومة اللبنانية للحصول على تعقيب.

وفي هذه الأثناء قالت «جمعية مصارف لبنان» في بيان ان البنوك في البلاد ستبقى مغلقة يوم الأربعاء "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".

ولم تذكر الجمعية متى قد تستأنف البنوك العمل ولم ترد على طلب لمزيد من التعقيب.

وقال أربعة من المصرفيين الخمسة ان من المنطقي أن تبقى فروع البنوك مغلقة، بينما يوجد قلق بين المدخرين بشأن ما إذا كانت الإصلاحات ستستعيد الثقة.

وقال أحد المصرفيين"جميع البنوك تقول الشيء نفسه كل منها للآخر. لهذا نعتقد أننا نحتاج إلى تأجيل (استئناف العمل) حتى نتخذ إجراءات… نحن ننتظر حاكم مصرف لبنان ليقول ماذا علينا أن نفعل".

وقال مصدر في البنك المركزي ان الإغلاق رد عملي على احتجاجات الشوارع، حيث جعلت الحواجز على الطرق من الصعب على موظفي البنوك أن يصلو إلى عملهم.