أطول محاكمة في التاريخ.. محمد الحلبي يمثل أمام قضاء الاحتلال للمرة 129

وطن: مثل المدير السابق لجمعية الرؤية العالمية الخيرية في قطاع غزة، أمام محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة 129، باتهام تحويل أموال ل حركة حماس وجناحها العسكري.

وتم اعتقال الحلبي (41 عامًا) الذي يعمل لدى منظمة World Vision في غزة ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، في يونيو/حزيران 2016 على حاجز بيت حانون "إيريز" أثناء طريقه إلى منزله بعد اجتماع روتيني في القدس .

ووفقًا لما قاله والد الحلبي، فقد تم القبض على محمد في عملية مشتركة نفذها جهاز الشاباك، والجيش والشرطة "الإسرائيلية".

يذكر أن الحلبي تعرض على مدار الأعوام الأربعة الماضية للاستجواب وجلسات المحكمة المتكررة لتصبح "أطول محاكمة في تاريخ المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون "الإسرائيلية".

وقال شقيقه حامد: "تم إلغاء جلسة اليوم بعد وقت قصير من بدايتها لأن الشهود لم يكونوا حاضرين"، مضيفًا بحسب موقع ميدل إيست أي "أن الادعاء هدد باحتجاز أي شهود يأتون من غزة للإدلاء بشهادتهم".

وأوضح حامد "إنهم لا يريدون أن يثبت أي شخص أنهم مخطئون، قدم جميع شهود العيان والمسؤولون في World Vision دليلًا على أنه بريء. لكن هذا ليس ما تبحث عنه النيابة".