إعفاء وزير الخارجية السعودي من منصبه

وطن: أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وزير الخارجية إبراهيم العساف من منصبه.

وجاء ذلك في أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، وجاء في نص القرار: «بأمر ملكي إعفاء إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بدلا منه».

وأسند الملك سلمان منصباً جديدياً للعساف وهو وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

كما قرر الملك إعفاء نبيل بن محمد العامودي من منصبه في وزارة النقل، وعيّن بدلاً عنه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.

وعيّن الملك عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، كما عيّن صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا للغامدي بالرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية أيضاً، تعيين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وطارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي نائباً لبن خلف بالمرتبة الممتازة.