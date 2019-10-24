حملة اعتقالات في غزة والضفة الغربية طالت 16 مواطنا

وطن: شن جيش الاحتلال الليلة الماضية، وصباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة في قطاع غزة والضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، فلسطينييْن، بزعم عبور السياج من جنوب القطاع إلى داخل الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "منذ وقت قصير اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي فلسطينييْن اثنين عبرا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة إلى الداخل".

وقال: "لم يتم ضبط أي أسلحة معهم وتم تحويلهم للتحقيق".

وأضاف: أنه تم اعتقال 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط أسلحة ومعدات أخرى.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل الضابط في الأمن الفلسطيني "ثائر الحلبي" من قرية روجيب شرق نابلس، واقتاده إلى جهة مجهولة.