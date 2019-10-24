ميسي يقود برشلونة للفوز على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

وطن: منح هدف ليونيل ميسي بعد تحرك سريع وهدف عكسي آخر في الشوط الثاني برشلونة الفوز 2-1 على سلافيا براغ في مواجهة مثيرة بالمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء شهدت إهدار الفريقين للعديد من الفرص.

وهاجم برشلونة منذ صفارة البداية تاركا سلافيا متراجعا في نصف ملعبه وحرمه من الاستحواذ على الكرة.

وانتزع برشلونة التقدم في الدقيقة الثالثة عندما أجبر ميسي أحد لاعبي صاحب الأرض على فقدان الكرة ومررها إلى أرتور الذي أعادها للاعب الأرجنتيني ليسكنها الشباك.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يهز الشباك مرة واحدة على الأقل في 15 موسما متتاليا.

واستجمع سلافيا قواه سريعا وبدأ في الضغط الهجومي في شوط أول مثير والذي شهد تفوقه في التسديدات على برشلونة.

وأضاع صاحب الأرض ثلاث فرص خطيرة وسط تألق مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الذي أبعد محاولة بطريقة مذهلة عندما طار إلى اتجاه لكن الكرة جاءت في الاتجاه الآخر ليبعد تسديدة ياروسلاف جيليني بقدمه.

وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة “تير شتيغن كان لاعبنا الأبرز في جميع مباريات دوري الأبطال الثلاث حتى الآن”.

وواصل صاحب الأرض، بمساندة جماهيره المتحمسة، الضغط مع بداية الشوط الثاني واستحق التعادل في الدقيقة 50 بعد أن تجاوز لوكاس ماسوبست أحد المدافعين قبل أن يمرر إلى يان بوريل الذي لم يخطئ أمام المرمى.

وتحسر لاعبو سلافيا ومدربهم يندريش تربيسوفسكي على إهدار الفرص وقالوا إنهم أثبتوا أنه يمكنهم المنافسة ضد أقوى الفرق في أوروبا.

وأضاف تربيسوفسكي “أمام مثل هذه الفرق هذه فالأمر يتعلق بصناعة الفرص. صنعنا العديد من الفرص لكننا أحرزنا هدفا واحدا فقط. خاطرنا في بعض أوقات المباراة لكن يجب اللعب بهذه الطريقة أمام منافسين مثل هؤلاء”.

واستعاد برشلونة، الذي عانى طوال المباراة بسبب سرعات لاعبي سلافيا، التقدم في الدقيقة 57 بعد أن سدد لويس سواريز من زاوية ضيقة لترتد من بيتر أولاينكا نحو الشباك.

وواصل سلافيا التقدم للأمام ورغم حصوله على بعض الفرص لم يستطع كسر صمود دفاع برشلونة الذي دافع بعدد كبير من اللاعبين.

وقال بالبيردي “هذا بالضبط الأداء الذي توقعناه من سلافيا. عندما فقدنا الكرة تقدم للهجوم سريعا وخاطر في نهاية المباراة وتحول الأمر إلى دفاع أمام هجمات مثل الانهيارات الثلجية.

“في مثل هذه المباريات علينا تعلم كيفية التعامل بشكل أفضل. حصلنا على فرص أخطر لكننا افتقرنا للهدوء في نصف ملعب المنافس وهو ما كان يمكن أن يحسم النتيجة”.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة بسبع نقاط من ثلاث مباريات فيما يتذيل سلافيا الترتيب بنقطة واحدة. وفي المباراة الأخرى في المجموعة فاز إنتر ميلان 2-صفر على بروسيا دورتموند ولدى كل منهما أربع نقاط.