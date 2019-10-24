الاحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% خلال آب المنصرم

وطن: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 2% خلال شهر آب 2019 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع شهر آب من عام 2018، وبلغ العجز 400.1 مليون دولار أميركي.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الصادرات شهدت خلال شهر آب من عام 2019 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 8% مقارنة مع شهر آب من عام 2018، وبلغت قيمتها 82.3 مليون دولار أميركي.

وأضاف أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر آب 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2019. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وبلغت قيمتها 5.9 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى ان الواردات السلعية ارتفعت خلال شهر آب من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر آب من عام 2018، وبلغت قيمتها 482.4 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2019. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق.