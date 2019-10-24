نقل جميع أسرى "عسقلان" إلى معتقل نفحة

وطن أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت، اليوم الخميس، جميع أسرى معتقل عسقلان، والبالغ عددهم 48 أسيراً إلى معتقل "نفحة" الصحراوي، بدون أي مبرر.

ولفتت الهيئة في بيان صحفي، إلى أن إدارة مصلحة السجون تتعمد القيام بعمليات نقل تعسفية بين السجون والأقسام المختلفة كإجراء تنكيلي (قمعي) ضد الأسرى والمعتقلين، نظراً لما يصاحب تلك العملية من معاناة ومشقة على الأسرى وذويهم بسبب عمليات النقل المتكررة، كما تخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار للأسرى أنفسهم.