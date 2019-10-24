تعاون فلسطيني - بولندي لتعزيز العمل المشترك في مكافحة الفساد

رام الله - وطن: وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد، معالي المستشار د. احمد براك، مذكرة تعاون مع نظيره البولندي السيد ارنست بيدا رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا، في اطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية مع الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد.

وقال معالي المستشار د. براك :" ان توقيع مذكرة التعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا، يساهم في تعزيز العمل المشترك خاصة على الصعيد الوقائي وانفاذ القانون وتبادل الخبرات الدولية".

وكان المستشار د. احمد براك وقع على مذكرة التعاون، بحضور ومشاركة سعادة سفير دولة فلسطين، محمود خليفة وطاقم السفارة في بولندا، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في تعزيز أسس ومجالات التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته.

وجرى توقيع مذكرة التعاون خلال زيارة وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية برئاسة معالي المستشار الدكتور أحمد براك، ضم كل من السيد مازن لحام مدير الشؤون القانونية في الهيئة والسيدة وفاء القواسمة، للمكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا، بهدف الإطلاع على التجربة البولندية في مكافحة الفساد، وبحث آلية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وشكر المستشار براك نظيره البولندي على دعوته والوفد المرافق له، مشيرا إلى أهمية عقد المذكرات الثنائية بين مؤسسات مكافحة الفساد حول العالم لما لها من إنعكاسات إيجابية لجميع الأطراف، مشيرا الى إلى تشابه قانون مكافحة الفساد بين الدولتين.

واكد د. براك على اهمية الاقتراحات التشريعية التي تأمل هيئة مكافحة الفساد أخذها بعين الإعتبار عند تعديل التشريع الفلسطيني المتعلق بمكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بإخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد، وتجريم أفعال الرشوة والإختلاس في القطاع الخاص، بالإضافة للجرائم الإقتصادية التي تشكل خطورة كبيرة على إقتصاد الدولة الفلسطينية.

واستعرض الوفد الفلسطيني خلال الزيارة آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها وأقسامها والقانون الناظم لعملها، بالإضافة لخططها المستقبلية التي تهدف لتطوير عمل الهيئة، موضحين أبرز إنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها في عملها.

وفي المقابل، إطلع الوفد الفلسطيني على التجربة البولندية في مجال مكافحة الفساد، بهدف الإستفادة منها، حيث تسعى هيئة مكافحة الفساد إلى تطوير قدرات موظفيها لخدمة الشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة.