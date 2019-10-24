الانتصار لا يتحقق بالضربة القاضية

كتب فادي البرغوثي: تواصل موجات "الربيع العربي" خطواتها للوصول الى خط النهاية وبالرغم انها لم تصل في جميع البلدان المنتفضة الى خط النهائي المطلوب ( وهي ليس اسقاط النظام فقط او من هو على راس النظام بل ضمانة الى عدم عودة النظام مرة اخرى وضمانة ان يكون النظام السياسي ديمقراطيا ليس لفترة زمنية محددة انما لفترة تمتد عبر الزمن )

وبالتالي حتى لو قصرت بعض الاطراف في الطريق فان الموجة الثانية تقفز عن العراقيل التي كانت حائلة دون الوصول لخط النهاية المطلوب الذي ينبغي الوصول الية.

فالمسيرة مستمرة فلم يعد ينطلي على الشعوب بان حكامها فوق المحاسبة او انهم من كوكب اخر وهم يتسامون عن الاخطاء والمحاسبة ايضا فهؤلاء اصبحوا الان تحت المجهر وأخطاءهم وفسادهم امام جميع الناس ... فسيطرة الحكام على وسائل الاعلام اصبحت في عداد الماضي حتى وان حاولت الحكومات حجب ذلك عن المجتمع فوسائل الاتصال تخطت وتعدت موضوع المنع والحجب .

اما المنطق الاخر الذي يمكن الحديث فيه بهذا الاتجاه هو ان الانظمة نفسها اسوء من الانظمة التي كانت قائمة في القرون الوسطى في اوروبا التي بالرغم من سيطرتها على شعوبها فهي بالمجمل لم تكن متخاذلة في قضايا تمس امنها الوطني والقومي وظلت مدافعة عن اوطانها بعكس الانظمة الحالية التي تجاوزت موضوع الفساد الداخلي من نهب وسرقة الى موضوع الخنوع والخضوع عدا بيع الاراضي وتنازل عن حقوق تاريخية ترجع ملكيتها للدولة نفسها.

وحتى وان قارنا المسالة في العصر الحديث في تخلي الشعوب عن الدول الاشتراكية نلاحظ انها تخلت عن دول اصبحت في يوم من الايام في مصاب الدول الكبرى فلا يوجد على سبيل المثال اكثر قوة من الاتحاد السوفيتي من ناحية القوة الخارجية وعلى المستوى الداخلي حقق قدر من العدالة دون الديمقراطية ومع ذلك الشعوب لفظتهم لأنها تريد ان يكون لها حق الاختيار للحكام والمسئولين وحق حكم الشعب للشعب دون ان يفرض عليهم نمط حكم معين بالرغم من الانجازات المحققة في الكثير من الميادين .

اما الانظمة العربية تعتبر نموذجا فريدا في الحكم باستطاعتنا ان نقول انه اسوء انظمة الحكم عبر التاريخ وهذا لم يحدث إلا في مرحلة ما يسمى مرحلة العبودية ( الرق ) حيث يمتلك الانسان ( السيد ) شخص اخر اقل منه يطلق علية بالعبد الذي يكون مطلوب منه خدمة السيد فقط حتى مأكله ونومه مطلوبة من صاحبة ليس كواجب انساني انما من اجل استمرار الخدمة وليس من اجل استمرار العبد في الحياة وهي مرحلة جرى تجاوزها عبر التاريخ بكثير.

وتحاول الانظمة مع الاسف تطبيقها بوسائل اكثر تقدما ولكن لو دققنا فيها ... نلاحظ انها تختلف من حيث الشكل ولا تختلف من حيث الجوهر والمضمون فالأنظمة لا تريد ان تعطي شعوبها مكاسب حتى لو كانت ضئيلة بل تنظر لمجتمعاتها بنظرة العبد والسيد التي عرجنا عليها سابقا.

هكذا وضع لن يكون ولا يمكن استمراره بل على العكس فان الرفض والمظاهرات هي المرشحه للاستمرار بمبدأ موجة تليها موجة اخرى وحتى لو كان هناك فترة من التباعد ما بين الموجة والأخرى فأنها ستبقى مستمرة ومستفيدة من اخطاء الموجه اللاحقة لتتبعها موجة اخرى.

وقد لا تقف الامور على موجتين فقط بل يمكن ان تحتاج عدة موجات اخرى فجميعنا كما قد اجزمنا سابقا انه في مرحلة بداية الربيع ان بعض الانظمة انتهت ولن تعود من جديد لكن اليوم ندرك ان الموجة تلحقها موجة اخرى لكن الشيء المؤكد ان مرحلة العجز التي اتصفت بها الشعوب العربية و الصمت عن الانظمة ولت الى الابد وان النصر سيكون في نهاية المطاف حليفيها.

وحتى تصل الشعوب الى ما تريد ( خط النهاية ) لا بد لها وبما انها منتفضة من اجل الكرامة والحرية والعدالة ايضا ان تسال سؤالا مهما أي نوع من الديمقراطية تريد هل تريد نمط الديمقراطية السياسية فقط كما هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية ؟؟؟ التي تبتعد عن مبدأ الحقوق الاجتماعية ؟؟؟ وبالتالي تقتصر الديمقراطية على طبقة معينة ؟؟؟قادرة على ان تصل الى الحكم ؟؟؟ ام نمط الديمقراطية الاجتماعية للدول الاسكندينافية ( كالسويد نموذجا ) ؟؟؟ التي استطاعت ان تحقق قدرا كبيرا وتطورا هائلا في الحقوق الاجتماعية وفي نفس الوقت لم تتجاهل الحقوق السياسية التي لا يمكن اغفالها

على العموم حتى لو لم تتبنى ثورات الربيع العربي المستمرة الشكل الذي اراه مناسبا للديمقراطية فأنها ستبقى في حالة بحث مستمرة عن الحلول المناسبة لها ضمن المبدأ الذي تحدثنا عنة سابقا مبدأ الموجات التي تستفيد كل موجة سابقة من الموجة اللاحقة ضمن عدم استكانة الامور وتطورها