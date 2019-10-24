مساواة : ليُلغى على الفور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ويُعاد بناء منظومة العدالة بإرادة مجتمعية

رام الله- وطن : أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة" أنه لم يتفاجأ من قيام الأجهزة الأمنية بالطلب من النيابة العامة باستصدار قرار قضائي بحجب مواقع إعلامية استناداً إلى قرار بقانون الجرائم الإلكترونية "سيىء الصيت" وفق المركز.

وأوضح"مساواة" في بيان وصل وطن نسخة منه، بأن السياق الذي تم به استصدار قرار الحجب يكشف الوجه الجقيقي لـ "نظام بوليسي أمني قمعي" على حد تعبير البيان. وقد باتت تجلياته فيما بعدة نقاط وهي:

1. حقيقة أن الأجهزة الأمنية اختطفت كافة الصلاحيات في إدارة الشأن الداخلي، وتعمل باستقلالية تامة بعيداً عن مرجعيتها الدستورية، وفي تعبير صارخ عن هذه الحقيقة صدر نداء خجول عن الحكومة وهي السلطة التنفيذية الذي يقول بأنها توجهت بنداء وطلب من النيابة العامة بإعادة النظر، فيما كُلّفت به من قبل الأجهزة الأمنية بالطلب من محكمة الصلح بحجب قرابة 60 موقعاً إعلامياً إلكترونياً، بدعوى أن ما نشرته تلك المواقع من آراء فُسِّرت بأنها تنطوي على تهجُّم وإساءة لرموز السلطة، ما من شأنه تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، وإثارة الرأي العام والاخلال بالنظام! ما يشير إلى أن الأجهزة الأمنية هي المالكة للقرار والحكم، ولا مانع لديها من أن تختطف حرية المواطن والوطن لاعتباراتها الأمنية الصرفة، وأن الحكومة أعجز من أن تتولى القيام بصلاحياتها وسلطاتها، وأنها تخلت موضوعياً وبرضائها عن صلاحياتها كسلطة تنفيذية لصالح أجهزة يفترض أن تكون تابعة لها.

2. الوقائع والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة، ومن بعدها محكمة الصلح تنفيذاً لإرادة وقرار الأجهزة الأمنية، يؤكد بدوره تبعيتهما للأجهزة الأمنية بعيداً عن مرجعيتهما القانونية، وتمثيل النيابة العامة المفترض للحكومة، بوصفها السلطة التنفيذية صاحبة الإختصاص.

3. إن صدور القرار بحجب المواقع المذكورة دفعة واحدة، وفي آن واحد يمثل في حقيقة الأمر عقوبات جماعية ألغتها كافة الدول القانونية وأنظمة الحكم الرشيد، ما يمثل توسعاً في استعارة سياسات ونهج أمني لم يقف عند حد الاعتقال والتوقيف الاداري على ذمة، بل اتسع نطاقه ليشمل فرض عقوبات جماعية تقيد وتخنق حرية الرأي والتعبير، وتنسف الباب الثاني من القانون الأساسي، والذي يفترض أن يكون قد صيغ لغايات حماية حقوق المواطنين/ات وحرياتهم/ن، كما وألغت حق المشاركة في الحياة السياسية الوارد تفصيلاً في المادة 26 من القانون الأساسي، وانتهكت أحكام العديد من الحقوق الدستورية وبخاصة ما ورد في المادة الخامسة من القانون الأساسي التي أكدت على أن التعددية السياسية والحزبية هي أساس نظام الحكم الديمقراطي في فلسطين، والمادة الثانية منه والتي أكدت على أن الشعب مصدر السلطات، والمادة التاسعة منه والتي أكدت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، والمادة العاشرة التي أكدت على أن حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام، والمادة التاسعة عشرة التي حظرت المساس بحرية الرأي والتعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن، والمادة 27 التي أكدت على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، والمادة 32 التي أكدت على أن كل اعتداء على أيٍ من الحريات الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

4. اللجوء إلى استخدام حجب المواقع الإعلامية عبر النيابة العامة والمحاكم يمثل عودة إلى ما يسمى بمحاكم التفتيش التي مثلت أداة للنظم الاستبدادية في عهود الظلام.

5. تنفيذ الإرادة الأمنية عبر النيابة العامة والقضاء يمثل في الواقع انسحاب دولة فلسطين من العهود والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبلها، وانتهاك فظ لأحكام لائحة الحقوق الدولية والتي تشتمل على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بدواعٍ وتبريرات لا تستقيم ومضامين تلك اللائحة، وتعبر عن تجسيد للقبضة الحديدية الأمنية التي لا تطيق الرأي الآخر، وتعزيز لنهج التفرد والاستحواذ، والاستبعاد، واستخدام النيابة والقضاء كأداة لفرض سياسات نظام شمولي.

6. إن إنفاذ قرار الحجب لمدة ستة اشهر متواصلة، ونعته بالتدبير الاحترازي وهو في حقيقته عقوبة سنداً لقرار بقانون ما كان يجب الصمت على تمريره، أو القبول به لخروجه عن الغايات والأهداف الكامنة وراء إصدار تشريعات تتصل بضمانات حقوق الإنسان، وعدم المساس بخصوصية المواطن وصياغتها باتجاه ينتهك تلك الضمانات ويحيل التشريع إلى أداة قمع للحريات.

7. لقد أبان قرار الحجب وإنفاذه عن أن الحرية في فلسطين سماءها أعماق الأرض والظلام، على خلاف تصريح مسؤولي الحكومة والنيابة العامة من أن حرية الرأي في فلسطين تصل أعالي السماء، وأن القضاء والنيابة العامة غايتهما الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية والعامة.

8. إن قرار الحجب يتناقض مع ما استقرت عليه المحاكم الدستورية الدولية من حق المواطن في نقد أداء الموظف العام، ووجوب اعتبار هذا النقد موجهاً للأداء الوظيفي لكل من يقبل لنفسه أن يشغل وظيفة عامة، ويخرج عن تخوم المساس الشخصي بمشغل الوظيفة العامة، وذلك باستناده إلى تفسير الرأي بأنه تهجم وإساءة لرموز السلطة.

9. إن قرار الحجب نذير شؤم يُهدد سلامة الإنتخابات العامة ونزاهتها واحترام نتائجها، وينتهك حق المواطنين في اختيار قياداتهم، ويمس بطموح شعبنا في بناء نظام حكم ديمقراطي تعددي، يقوم على المشاركة الفعلية ويعبر عن إرادة الناس الحرة.

10. إن صدور قرار الحجب وإنفاذه على النحو الذي تم فيه، يؤكد مرة أخرى على عبثية المراهنة على صدقية السلطة التنفيذية في إصلاح منظومة العدالة، الذي مثّل نهجها وللأسف تعبيراً عن إرادتها في الهيمنة والاستفراد، وتعميق الزواج غير الشرعي بين الأجهزة الأـمنية والسلطة القضائية، ما يعيد مُجدداً مطلب الإصلاح الحقيقي والجدي للقضاء بإرادة تشاركية تكفل إعادة بنائه، على نحو استقلالي وحيادي ونزيه.

أمام هذه الحقائق فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بصفتنا هيئة رقابة أهلية مستقلة، نطالب بأعلى صوت بإلغاء القرار بقانون المعدل بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادة صياغته وإصداره من المجلس التشريعي المنتخب، على نحوٍ يتطابق مع موجبات حقوق الإنسان وحرياته ويتسق مع القانون الأساسي والاتفاقيات والعهود الدولية، ويسحب الذرائع من يد الأجهزة الأمنية، ويشل قدرتها على استخدامه في اتجاهات مناقضة للمبادئ الدستورية، ومتطلبات حقوق الانسان وصونها، ونؤكد مجدداً على ضرورة إصلاح منظومة العدالة وفقاً لمبادرتنا المعلنة بوصفه حقاً للناس، وبعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية وتفردها، وندعو بالرحمة لروح الشهيد ناجي العلي، ونُذَكِّر بمقولته الشهيرة "لا لكاتم الصوت".