هيئة الأسرى: تخفيض الاعتقال الإداري للأسير المضرب طارق قعدان

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن محكمة عوفر العسكرية قررت تخفيض مدة الاعتقال الإداري المطلوب تثبيتها بحق الأسير المضرب طارق قعدان، من ستة أشهر إلى أربعة.

وأوضحت الهيئة أن الأسير قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وهو مستمر بمعركته ضد اعتقاله الاداري، وأن تدهوراً طرأ على حالته الصحية بعد مضي (86 يوماً) على اضرابه، حيث يعاني حالياً من ضعف وهزال عام وأوجاع مزمنة بمختلف أنحاء جسده، كما أنه يشتكي من نقص في وزنه واصفرار في الوجه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قعدان بتاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة أشهر قبل الإفراج عنه بأيام، لتعاود تجديد اعتقاله الاداري خلال اضرابه لمدة ستة أشهر، والتي جرى تخفيضها إلى أربعة أشهر بعد صدور قرار اليوم من محكمة عوفر العسكرية.

يذكر أن قعدان أسير سابق قضى ما مجموعه (11) عاماً في معتقلات الاحتلال ما بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.