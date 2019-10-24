الاحتلال ينقل الأسيرين المضربين مصعب الهندي وأحمد زهران لـ"مستشفى الرملة"

رام الله- وطن: قال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لشبكة وطن الاعلامية، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسيرين المضربين عن الطعام ضد اعتقالهما الاداري مصعب الهندي وأحمد زهران لما تسمى "مستشفى الرملة" بعد تفاقم وضعهما الصحي.

يشار الى ان الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام منذ 33 يوما على التوالي، فيما يواصل الأسير مصعب الهندي إضرابه عن الطعام منذ 31 يوما.

واضاف ان المحكمة الاحتلال العليا رفضت التماسا قدمه الطاقم القانوني لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، لتحديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ 93 يوما على التوالي.

يُشار إلى أن الأسير علي يبلغ من العمر (30 عاماً) وهو من بلدة أبو ديس شرق القدس، ومعتقل منذ بداية العام الجاري 2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في سجون الاحتلال.