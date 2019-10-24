عقب هدم الاحتلال منزلها.. اشتية لأم ناصر أبو حميد: سنبني ما هدمه الاحتلال

وطن: زار رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الخميس، برام الله، ام ناصر أبو حميد، والتي هدم الاحتلال منزلها فجر اليوم في مخيم الأمعري.

وقال اشتية "أؤكد لكم أننا سنبقى على العهد في الوفاء بالتزاماتنا تجاه أسرانا وشهدائنا وعائلاتهم، فهذا يقع في صلب أولوياتنا واهتماماتنا، وسنبني ما هدمه الاحتلال".

وأضاف: "ام ناصر مدرسة في الصبر ونتعلم منها الثبات والصمود، وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي نقوم به بزيارتكم في منزلكم بالقدس".

وفجر الخميس، هدمت قوات الاحتلال، للمرة الثانية خلال أقل من عام، منزل عائلة أبو حميد، بمخيم الأمعري، الذي كان قيد الإنشاء وهو مكون من ثلاثة طوابق.

وكان جيش الاحتلال قد هدم منزل عائلة أبو حميد بتاريخ الـ 15ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدعوى قيام الأسير إسلام أبو حميد بقتل جندي احتلالي.

ويواصل الاحتلال اعتقال 5 من أبناء ام ناصر، ويحكم عليهم جميعا بالسجن مدى الحياة، كما استشهد أحد أولادها، عبد المنعم أبو حميد، برصاص جيش الاحتلال عام 1994.