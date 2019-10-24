عقب انتخابه أمينا عاما للفدرالية الدولية لحقوق الانسان للمرة الثانية.. جبارين لوطن: هذا إنجاز للشعب الفلسطيني ولكل الضحايا

رام الله- وطن: فاز مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، بمنصب الامين العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان، وذلك للمرة الثانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان، الذي تواصلت أعماله خلال الثلاثة ايام الماضية، والذي يعقد كل ثلاث سنوات.

وقال جبارين لوطن، عقب الفوز: "هذا ليس انجازا فرديا بل انجاز جماعي، والفعل الذي يقوم به نشطاء حقوق الانسان في فلسطين والزملاء والزميلات في مؤسسة الحق يعطي صورة واضحة للعالم عن مستوى الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ويقع تحته المواطن الفلسطيني، ويظهر المهنية التي يتمتع فيها مدافعو ومدافعات حقوق الانسان في فلسطين، وبسبب النشاط الدولي الفاعل يجعل من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني موضع احترام وتقدير وتضامن من قبل النشطاء والمدافعين في العالم".

واردف، "اعتبر هذا الانجاز وهذه الثقه موجهة للضحايا اولا وللشعب الفلسطيني عامة ولكافة اعضاء المجتمع الاهلي والمدني بخاصة."، مضيفًا، "بالتأكيد هذا المنصب يضع مسؤوليات اوسع على كاهلي ولكن النضال من اجل الحرية والعدالة وحقوق الانسان وسيادة القانون تستحق منا جميعا الاستمرار في مشوار النضال مهما كانت صعوباته ومخاطره وتحدياته".

وجرى انتخاب جبارين، بعد عملية الاقتراع السري التي تمت لانتخاب رئيس واعضاء المجلس الدولي للمنظمة الدولية، حيث صوت له 84 من أصل 102 منظمه شاركت في عملية التصويت.

ويضم المؤتمر العام كافة اعضاء الفدرالية الذي يبلغ عددهم 185 عضوا، يمثلون 185 منظمة تغطي 125 دولة حول العالم.

وفي بيان لها، شكرت مؤسسة الحق المنظمات التي صوتت لصالح الأمين العام، متفدمة بهذا الانجاز لكافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وحركة حقوق الانسان في العالم، وفي فلسطين، وخاصة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان.

وتعتبر "الفدرالية" أقدم مؤسسة دولية لحقوق الانسان، تأسست منذ العام 1922.

تجدر الاشارة ان شعوان جبارين يتم انتخابه لهذا المنصب للمرة الثانية.