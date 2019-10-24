بعد10 أشهر.. الافراج عن المصور الصحفي مصطفى الخاروف

رام الله- وطن: افرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الاسير المصور الصحفي مصطفى الخارف عقب اعتقال دام 10 اشهر بمحاولة لترحيله من القدس.

ومصطفى الخاروف مصور صحفي فلسطيني يعمل في وكالة "الأناضول" التركية، ولد في الجزائر عام 1987 لأب فلسطيني من القدس، وانتقل عام 1999 للعيش في مدينة القدس برفقة عائلته وتزوج هناك.

ومنذ 20 عامًا يعيش في القدس، ولا يملك أي مكانة قانونية في أي مكان آخر في العالم، وبالرغم من هذا كله ما زالت دولة الاحتلال تُهدد بطرده.

وحاول مرات عدة الحصول على أوراقه الرسمية ولم شمله مع أسرته، لكن "داخلية الاحتلال" كانت ترفض طلباته المتكررة.