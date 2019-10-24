صُراخ نجدة حجر يُسرق

كتبت: داليا برقان

"حسبي الله ونعم الوكيل، أخذوا بيتي، وضربوا جوزي، ودعسوا على ابني، حسبي الله فيهم"..

في منتصف شباط ذي البرد القارص، خيَم الدفء على عائلة أبو عصب التي احتضنت أبناءها في بيتهم في حي القرمي الذي يبعد عن المسجد الأقصى بضعة أميال، لم تغرّد العصافير في صباح الثامن عشر من هذا الشهر، وفرضت الغيوم نفسها على مدينة القدس، وطالت أيدي الحكومة الإسرائيلية المتسخة منزل الوريثة الوحيدة لعائلة أبو عصب (عمة حاتم) بسياستها التي تتبعها ورعب السرقة الإسرائيلية الذي غُرس في روح الحجارة المقدسية.

استيقظت عائلة أبو عصب على صوت خبطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة القطعان السود على باب منزلهم وهجومهم عليهم هجوم الكلاب على اللحم الطازج دون سابق إنذار لسرقة المنزل.

ارتدى الأربعيني حاتم صاحب المنزل معطفه الأزرق، ناسيًا ارتداء الفردة الأخرى من الحذاء لسيطرة الفزع عليه، متجهًا الى باب المنزل، فما لبث الى أن رأى أفواجًا من الجيش والمستوطنين يغزون منزله قبل انقضاء المدة الزمنية لإخلائه، فطالت مخالبهم حاتم بكل قواهم من منزله ودفعته نحو الأرض خارج المنزل، ودخلوا إليه بنعالهم المغطسة بالطين بحالة همجية، وقاموا بتكسير الأثاث القديم المحمل برائحة البارود العثماني.

فجعت الأم لما يحدث لمنزلهم ولزوجها وابنها المصاب، ذرفت الدموع الفيّاضة وأخذت أكسجينها بصعوبة بنهنهة مع قيامها بزخ الشتائم على سارقي منزلها، حتّى روحها صارت تصرخ مستنجدة الرّب والجيران دون جدوى.

بات الأمر صعباً، لحظات تكاد تحصى ضاع فيها كل جميلة في هذه الحجارة، شهيق وزفير وبينهما تلك الريح التي انبثقت وحملت معها الذكريات، أمر واقع كان لا بد منه.

تغربت عائلة أبو عصب وسرق المستوطنون منزلهم، ولم تجد العائلة سوى دموعها لتغيثها من الهمجية التي احاطت بها من كل مكان، تجمّع الجيران من صغيرهم لكبيرهم لمواساة العائلة وكلهم حسرة وانتظار دورهم في سلب منازلهم منهم.

مرّت بضعة أيام وأصبحت العائلة تمر بجانب البيت كالغرباء تمر مرور الكرام، تمر وفيها غصة كطفل اشتاق لامه، تمر ولا ترى سوى الحجارة المعتّقة الحزينة، بكت هذه الحجارة بحرقة وانتفضت بكل ما فيها من قوة على من فيها، أحسّت الأم بذلك فهي من ربّت تلك الحجارة وسقتها بدفء الوطن، الحب، النضال والثبات.

أحست الأم بكل تفصيل من تفاصيل هذه الحجارة، حين اختلطت مع الأمطار وتدّلت على جزيئاتها المجعدة، رفعت الأم رأسها الى السماء وتنهدت واحتسبت أمرها الى الله، وتمنّت أن تكون نهاية الأمر كوالد يوسف حين لقاء ابنه، فهذه ليست السرقة والوحيدة التي طال الاحتلال بمخالبه عليها ولا تزال