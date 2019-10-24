الحكم بالسجن عام ونصف بحق الأسير شرف أبو عصب

رام الله- وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية حكماً نهائياً بحق الأسير شرف جميل أبو عصب(29عاماً) من سكان مدينة نابلس، يقضي بالسجن الفعلي مدة عام ونصف.

مكتب "إعلام الأسرى" أوضح بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب أبو عصب بتاريخ 7/11/2018 بعد ملاحقته داخل سوق الخضار في مدينة نابلس، وادعى الاحتلال بأنه كان يلاحق مركبة زعم أنها أطلقت النار على أحد الدوريات أثناء انسحابها من قبر يوسف في ذلك الوقت، ونقلته إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا".

وأضاف بأنه وبعد تأجيل محاكمة الأسير أبو عصب تسع مرات، أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة 18 شهراً بتهمة التحريض والمشاركة في فعاليات تشكل خطراً على أمن الاحتلال، وقد أمضى من مدة حكمه ما يقارب 12 شهراً حتى الآن، وهو يقبع في سجن "مجدو".