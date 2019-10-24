3 أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة، يدخلون اليوم الخميس، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير جمعة عبد الله خليل تايه (47 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 18 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن جنين/ الأسير محمود محمد خليل حوشية (33 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير نعمان عايش محمود سلامة (51 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.