تحسبا لارتفاع الحرارة.. الألعاب الأولمبية 2020: طوكيو تدرس إجراء سباق الماراثون في الثالثة صباحا

وطن: تدرس طوكيو اقتراحا بتنظيم سباق الماراثون وسباقات المشي خلال الأولمبياد الصيفية 2020 في الثالثة صباحا، وذلك كخطة بديلة في مواجهة اقتراح اللجنة الأولمبية التي ترغب في نقل المنافسات إلى سابورو بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة اليابانية. وتستضيف طوكيو للمرة الثانية في تاريخها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين 24 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب 2020.

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، الخميس، أن طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2020، تدرس اقتراحا بانطلاق سباق الماراثون وسباقات المشي خلال الأولمبياد في الثالثة صباحا لمواجهة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بنقل السباقات إلى سابورو بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة.

وكان يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2020، قال إن المدينة لم يعد أمامها تقريبا خيارات سوى قبول خطة اللجنة الأولمبية الدولية لكن يوريكو كويكي عمدة طوكيو قالت إنها تعتقد أنه يجب إقامة هذه المنافسات في العاصمة اليابانية.

وأضافت للصحفيين منذ أيام "لقد قمنا بالكثير من الاستعدادات ولا يوجد تغيير في تفكيري أنه يجب إقامة المنافسات في طوكيو".

وذكرت وكالة كيودو، دون النقل عن مصادر، أن طوكيو تتطلع إلى خطة بديلة ببدء السباقات الساعة الثالثة صباحا أو الخامسة صباحا من أجل إبقاء هذه المنافسات في المدينة.

وقال مسؤول حكومي، في مكتب الاستعداد للأولمبياد إنه لا يدرك وجود مثل هذه الخطة البديلة.

وتستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين 24 يوليو/ تموز و9 أغسطس/آب 2020.

واستضافت طوكيو الأولمبياد الصيفية عام 1964، إلا أن المنافسات نظمت في شهر أكتوبر/تشرين الأول لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في العاصمة خلال فصل الصيف.

فرانس 24/ رويترز