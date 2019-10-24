لليوم الثامن.. اللبنانيون يستمرون بالاحتجاجات

وطن: دخلت التظاهرات المطلبية في لبنان يومها الثامن، مع إصرار اللبنانيين على مواصلة حراكهم.

منذ ليل الخميس الماضي، ساحات ومرافق مختلفة يتفق المتظاهرون على ضرورة الاتجاه إلى التظاهر أمامها كوزارة التربية ومصرف لبنان والأملاك البحرية.

شارع مصرف لبنان المركزي في بيروت تحوّل إلى ساحة احتجاج جديدة للمتظاهرين الذين يريدون استرداد الأموال المنهوبة ويُنددون بالهندسة المالية لحاكم المصرف رياض سلامة في صرخة مطلبية تنادي بإسقاط حكم المصرف ومحاسبة الفاسدين والسارقين.

وتوافد المتظاهرون إلى ساحة رياض الصلح في ظل هطول المطر وسط تأهب أمني لافت.

المتظاهرون أمام المصرف المركزي، يؤكدون أن السياسات النقدية هي سبب رئيس للأزمة الاقتصادية، وأنهم يطالبون المسؤولين باستعادة الأموال المنهوبة.

كما ردد المتظاهرون أمام شعارات منددة بالسياسات النقدية لحاكم المركزي رياض سلامة، منددين بالهندسة المالية للمصارف ومطالبين باصلاحات جدية.

ومع استمرار قطع طرق رئيسية وداخلية وفي ظل انتشار وحدات الجيش، يُندد المتظاهرون على امتداد الخارطة اللبنانية وفي مناطق كطرابلس وعكار وبعلبك والهرمل والنبطية وصور، بالطبقة السياسية وبالحكومة التي يرون أنها أمعنت في الإخفاق في تلبية احتياجاتهم.

ورقة طرابلس الإصلاحية

المحتجون في مدينة طرابلس وضعوا ورقة إصلاحية مؤلفة من 6 نقاط، وهي تطالب بالإصلاح السياسي وبإلغاء الطائفية السياسية، مع المطالبة بتقليص فترة ولاية الرؤساء وبانتخاب مجلس نيابي جديد، وإسقاط الطبقة السياسية كاملة.

وذكر مراسل قناة "الميادين" أن وفداً من بيروت سيصل إلى ساحة النور في طرابلس لتوحيد المطالب بين مختلف ساحات التظاهر، في وقتٍ أكد فيه منسقو التظاهرات في طرابلس أن الجماعة الإسلامية لم تشارك في الحشد للتحرك الشعبي.

وفي صور، طالب متظاهرون بمعالجات للأزمة أشمل وأسع مما ورد في خطابي الرئيسين عون والحريري.

الجيش اللبناني أكد أنّه "ملتزم الدفاع عن حماية الوطن أرضاً وشعباً"، وأنّ جنوده منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة لـ"مواكبة تحرّك المواطنين السلميّ ولحمايتهم في هذه المرحلة الدقيقة".

وتمنّى الجيش في بيان على المواطنين "التعاون معه من أجل إبقاء الطرق سالكة"، وقال إنه لم "يألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كلّ الفرقاء المعنيين للحُؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين".

البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أكد أنّ ما يشهده لبنان هو "انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية".

الراعي وبعد الاجتماع الاستثنائيّ لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دعا رئيس الجمهورية الى بدء مشاورات لاتخاذ القرارات اللازمة.

من جهته ثمّن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ما وصفها بـ"وقفة الشعب اللبناني"، وأعلن احتضان دار الفتوى لمطالب المتظاهرين.

دريان دعا المسؤولين إلى "النظر بإيجابية لمطالب الشعب الذي يئنُ متألماً من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية"، ونبّه من خطورة تداعيات عدم معالجة القضايا الحياتية والمعيشية.

كما رأى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنّ البلاد "لا تتحمّل الإغلاق"، مبدياً خشيته من الفراغ.

وفي لقائه النيابيّ الأسبوعي قال بري إن الحراك "يحقق المطالب التي كان سباقاً في صرخته لتحقيقها منذ عشرات السنين"، لافتاً إلى أنه يُسجّل للحكومة إقرارها الورقة الإصلاحية وأن العبرة هي في التنفيذ.

نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار اللبنانية بيار أبي صعب قال إن هناك محاولات للسيطرة على الشارع وقرصنته.

وأشار إلى ان القوات اللبنانية حاولت السيطرة على الحراك وأخذه إلى مكان آخر.

أبي صعب حذّر من أن الحراك معرض للفوضى والاختطاف من خلال الخطاب الإعلامي الديماغوجي.

كما أشار إلى أن محاولات شيطنة حزب الله لم تبدأ اليوم بل منذ سنوات واليوم يحاولون جره إلى الغضب الشعبي.

(الميادين)