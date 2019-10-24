عريقات لممثلي المجتمع المدني: الرئيس تفاجأ بحجب المواقع وأكد أنه خطأ ويجب تصويبه

وطن: قال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال لـوطن، إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د.صائب عريقات أخبر مؤسسات المجتمع المدني بأن الرئيس محمود عباس قد تفاجأ من قرار محكمة الصلح بحجب 49 موقعاً إلكترونياً.

وقال جفال إن مؤسسات المجتمع المدني اجتمعت اليوم، مع عريقات لنقاش موضوع الانتخابات وتهيئة الأجواء لإجرائها، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الحريات، لأنه بدونها لا يمكن إجراء الانتخابات، وتم التطرق لحجب المواقع كونها أحد أشكال المساس بالحريات.

وأضاف جفال أن عريقات أكد لهم بأنه والرئيس واللجنة التنفيذية والحكومة قد تفاجأوا بالحجب، واعتبروه خطأ ويجب تصويبه.

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات، أوضح جفال أن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني طرحوا أمام عريقات تصوراتهم، وهي أن تكون الانتخابات الوطنية استحقاقا للمواطنين، ويجب ألا يكون تكتيكا من قبل اي طرف حتى لا تزداد حالة الاحتقان وتقلل من الثقة الموجودة بين المواطنين.

وأضاف أن ممثلي المؤسسات أكدوا على ضرورة أن تكون الانتخابات رئاسية وتشريعية، وأن تجري في غزة والضفة بما فيها القدس، وأن يكون للمجتمع المدني دورا رقابيا على الانتخابات والوقوف على اي انتهاك فيها، إضافة إلى التأكيد على اهمية توفير بيئة انتخابية ملائمة ومحفزة للمشاركة ، اساسها الحريات.

وأوضح جفال أن عريقات أكد لهم بأن قرار اجراء الانتخابات جدي وهدف فلسطيني اساسي لوقف التدهور الموجود ، وان الانتخابات استحقاق يجب ان يتم.

وقال نقلا على لسان عريقات: إنهم بدأوا بالجهود لتهيئة إجراء الانتخابات من ضمنها تم الحديث مع الجانب المصري وسوف يتم التحدث مع القطريين للضغط على حماس للسماح بإجراء الانتخابات في غزة، وتم الحديث مع الاسرائيليين لإجراء الانتخابات في القدس، واجتمع امس مع قناصل وبعثات دبلوماسية، وطلب منهم بالضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس.

وأشار إلى إمكانية زيارة عريقات قطاع غزة، بناء على نتائج زيارة رئيس لجنة الانتخابات د.حنا ناصر لقطاع غزة.