الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي



وطن: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، إن السفارة الأردنية في "إسرائيل" تابعت اليوم الخميس، باهتمام التطورات الصحية المتعلقة بالمواطنة الأردنية، الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي هبة عبدالباقي (اللبدي).

وأوضح القضاة، وفقا لوكالة "بترا"، أن هبة نقلت اليوم للمستشفى ثم عادت إلى مركز اعتقالها. وأضاف أن السفارة طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الرعاية الطبية الخاصة لها. وبين ان وضعها الصحي الان مستقر.

وأعاد القضاة التأكيد على مواصلة وزارة الخارجية جهودها للإفراج عن الأسيرة هبة، وكذلك الأسير الأردني عبدالرحمن مرعي.

وهبة اللبدي أسيرة فلسطينية أردنية ، اعتقلت في العشرين من أغسطس/آب الماضي لدى وصولها مع والدتها إلى معبر الكرامة في طريقهما لحضور مناسبة عائلية في مدينة جنين.

وقد نقلت مصلحة سجون الاحتلال، الخميس الأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 31 يوما إلى مستشفى "بني تسيون" بمدينة حيفا، على إثر تراجع قدرتها على شرب الماء منذ الأحد الماضي.