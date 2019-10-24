ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية و شرائح اتصالات إسرائيلية في قلقيلية

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الخميس، كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني أقرت إتلافها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

كما ضبط الجهاز في ذات المحافظة شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية؛ لعدم قانونيتها ولضررها الأمني والاجتماعي والاقتصادي، إذ تم التحفظ عليها لحين حضور جهة الاختصاص، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.