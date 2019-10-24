عكا: مقتل الشاب تيسير الفار بجريمة إطلاق نار

وطن: قتل تيسير سالم الفار (36 عاما) متأثرَا بجروح الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء اليوم، الخميس، في مدينة عكا؛ ليصل بذلك عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة إلى 76 فلسطينيا من الداخل منذ مطلع العام 2019 الجاري.

وأفادت مصادر طبية بأنها تلقت بلاغا عن مصاب بأعيرة نارية، وأضافت أن وصلت إلى المكان وقدمت العلاج لمصاب بجروح خطيرة.

ولفتت المصادر الطبية إلى أن المصاب نقل إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، ليعلن الطاقم الطبي في المستشفى لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجراحه.

وأوضحت أن الفار وصل إلى المستشفى بوضع حرج للغاية بعد إصابته المباشرة في الرأس ومنطقتي الصدر والأطراف، مشددًا على أن الضحية فارق الحياة بعد محاولة إنعاشه في غرفة العمليات، إثر تدهور حالته الصحية.

وتشهد البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل تفشيًا لحوادث العنف والجريمة، وبمقتل الفار يصل عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري، إلى 76 مواطنا بينهم 11 امرأة.

يأتي ذلك وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

(عرب 48)