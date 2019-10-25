اسماء سلامة تكتب لوطن: أبناؤنا في الشتات .. هل نعتب عليهم أم نعذرهم ؟؟

منذ نكبة عام 48 مروراً بنكسة عام 67 وحتى الآن ، استمرت عمليات التهجير والهجرة بين أبناء شعبنا الفلسطيني إلى كافة أنحاء العالم ، ولكن أكبر عملية للتهجير كانت في عامي 48 و 67 بفعل الحربين مع الاحتلال ، والتي تم على أثرها تهجير الآلاف من الشعب الفلسطيني إلى الدول المجاورة ، تحديداً الأردن ولبنان . عائلات بأكملها تركت منازلها وأراضيها على أمل العودة القريبة إليها ، ومازالوا ينتظرون ...

من كان طفلاً أصبح الآن كهلاً ، كبر وتعلم ودرس وعمل في الشتات ، منهم من برزوا في مجالات تخصصاتهم وأبدعوا ، وباتوا أعلاماً وشخصيات معروفة عربياً وعالمياً ، فانتقلوا من المخيم إلى القصور ، وبنو لأنفسهم أمجاداً في الخارج ، وأسسوا إمبراطوريات اقتصادية ، ويشهد لهم الجميع بعبقريتهم وكفاءتهم وعصاميتهم ونجاحهم ...

قد يقول البعض أن لهذه البلد ( فلسطين ) حق عليهم ، فهي في الأول والأخير وطنهم الأم ، التي تعود جذورهم إليها ، وبناءً على هذا الحق يتوجب عليهم دعم اقتصاد فلسطين والاستثمار فيها ، كنوع من أنواع الانتماء والولاء للوطن ، وعليهم جانب من المسؤولية في بناء البلد والوقوف بجانب أهلها وحكومتها .. وأنهم يملكون الملايين إن لم يكن المليارات في بعض الأحيان ...

وقد يقول البعض الآخر ، أن من نشأ في الشتات ، ولد وتربى على تلك الأرض ، أصبحت بمثابة وطن له ، يدين لها بالعرفان والجميل ، وليس هناك ما يربطه بوطنه وبالتالي من المنطقي ومن المقبول ألا يكون هناك ما يفرض عليه المسؤولية تجاهها ، ولا ما يلزمه بالاستثمار فيها ، أو الإحساس بالواجب الوطني ، وأن المسألة تعود لاختياره إن أراد فعل وإلا .. فلا ...

وقد يذهب البعض إلى القول أن بقاءهم أو وجودهم في الداخل لم يكن ليعطيهم الفرصة للنجاح ، وأن الغربة هي من صنعتهم ، وأعطتهم الظروف المناسبة للوصول إلى ما وصلوا إليه ... هم لم يختاروا خروجهم ، بل أجبروا عليه ، فأصبح أمراً واقعاً ، تعايشوا معه واستطاعوا أن يحولوا بعزمهم وإرادتهم المعاناة إلى نجاحات ، واعتبروا المحن منحاً استثمروها بأفضل الطرق .. فلا يحق لمن لم يتجرع المرارة ولم يكتوي بألم الغربة ومهانة التهجير أن يشاركهم بأي جزء من إنجازاتهم ونجاحاتهم .

هي قضية جدلية وليس من السهل الجزم بوجود الانتماء للأرض والوطن داخل الشخص من عدم وجوده ، وليس هناك معايير مادية تبين هذا الانتماء أو تظهره ، وتكون هي المقياس للكل ، وتحدد مدى قوته أو ضعفه أو انعدامه ، علينا أن نقف على طبيعة وظروف الحياة الفعلية التي عاشها أبناؤنا في الشتات ، والظروف التي نشئوا فيها ، والصعوبات التي مروا بها ، والمعاناة التي تكبدوها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن . هل هم من تخلوا عن الوطن أم أن الوطن تخلى عنهم . وأيهما الذي قصّر في حق الآخر ، ولا نحكم عليهم ونعتب ونلوم بناء على معايير شكلية ، بل أن نعرف طريقة تفكيرهم ورؤيتهم لمفهوم الانتماء وممارستهم له ...

لا يمكن لنا أن ننظر لكافة الفلسطينيين في الداخل والخارج على حد سواء ، ولا أن يطالب الجميع بلعب نفس الأدوار في الدفاع عن فلسطين وقضيتها ، وليس من الصواب أن تكون الجوانب المالية هي المعيار الأهم والأكثر تأثيراً ، والمؤشر الوحيد للحكم على وطنية البعض وانتمائهم ..

من كان في الخارج له الدور الأكبر في نشر الرواية الحقيقية للقضية الفلسطينية ، واستغلال الحريات الموجودة في الخارج للتعبير عن كل الخفايا التي من شأن نشرها ومعرفتها أن تؤثر بشكل كبير في الصورة المرسومة في الخارج عن فلسطين وقضيتها ، وتشكيل الرأي العام تجاهها .

هذه الأمور التي لا يستطيع الفلسطينيون في الداخل من تحقيقه بسبب كافة العوائق أمامهم من عدم وجود الحريات الكافية والتضييق من الاحتلال عليهم .. فهل نجح فلسطينيو الخارج في هذه المهمة؟

ولنكن موضوعيين وصريحين أيضاً في طرح هذا السؤال : هل البقاء على الأرض هو الذي يضمن الولاء والانتماء فعلاً ؟؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق ، فالكثيرون ممن هم على هذه الأرض مقصرون في حقها ، ويمارسون العديد من الأعمال والسلوكيات والنشاطات التي تجعلهم بعيدون كل البعد عن الوطنية والانتماء الحقيقي . وهناك من يتحينون الفرص للهجرة للخارج ، نتيجة للظروف الصعبة التي نعيشها ، فبات ترك الأرض خياراً بل حلماً عند البعض ، ونجده بشكل أكبر في قطاع غزة لقسوة الحياة فيها ، ولا يثنيهم في بعض الأحيان احتمال الهلاك أثناء هجرتهم ، وما سيتعرضون له من مخاطر ، بل أن البعض قد دفع حياته ثمناً لقراره بالهجرة ... فهم اختاروا الدفع بأنفسهم للمجهول وقامروا بحياتهم وخسروا ...

فمن يتحمل مسؤولية موت هؤلاء ، وهل كانت هجرتهم وهروبهم من الواقع المرير هي الحل الوحيد ؟ وإذا كان من يحلم بالهجرة هرباً من البؤس الموجود هنا ،، اختار الابتعاد ، فهل نتوقع منه أن يعود ليساعد من بقي هنا ويستثمر إن استطاع النجاح في المهجر؟ أم أننا سنلتمس له العذر إن لم يلتفت يوماً للوراء ، وأنه ترك الانتماء خلفه مع مجمل ما ترك من أهل وأصدقاء ومعارف ، وأنه سيبني حياته الجديدة ويبدأ من الصفر في كل شيء ، مادياً ووطنياً ، ويبدأ بالتعود على وطن جديد يدين له بالانتماء والولاء ..

ما الذي ينمي روح الانتماء للوطن ، ويدفع على البذل من أجله ، والمساهمة في بنائه ،، أهي مسألة علاقة باتجاهين ... إن أعطاني أعطيته ، وإن قصر أو جار علي تخليت عنه ... أنعامل الوطن كمعاملتنا لبعضنا البعض ( كل شي قرضة ودين ) ...

إن مبدأ الانتماء للوطن ( لفلسطين تحديداً ) لا يجب أن يخضع لأي مؤثر مهما كان ، فهذه الأرض لم تخذل أحداً ولم تتخلى عن أحد بل أنها خذلت من الكثيرين ، وتم استغلالها والمتاجرة بها وبقضيتها.. فليس من العقل أن نلقي اللوم عليها فيما وصلنا إليه من ظروف حياتية صعبة ، وأننا ما زلنا لا نعرف متى ستنتهي هذه الظروف ( إن كانت فعلاً ستنتهي يوماً ) .. هذه البلد ليست ملكاً لأحد حتى نهرب من الانتماء إليها بسبب مجموعة من الأشخاص الذين أساؤوا إليها وإلينا .. إن الانتماء لها أطهر وأعمق وأقوى من أي شيء ومن أي شخص . علينا أن نجيد الفصل بين الانتماء إلى الأرض والانتماء إلى الأشخاص ، فالأرض باقية والأشخاص زائلون ...