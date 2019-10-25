البرغوثي: انتصار جديد للمقاطعة بقرار الكنائس الاسقفية مقاطعة الاستثمار في شركات الاحتلال

وطن: قرر مجلس الكنائس الاسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أي شركة تخدم الاحتلال.

وقال الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل حققت انتصارا جديدا بقرار مجلس الكنائس الاسقفية في الولايات المتحدة سحب استثماراته من أي شركة تخدم الاحتلال بما في ذلك شركات كاتربيللر و موتورولا و بنك ديسكونت الاسرائيلي.

و قال البرغوثي إن هذا القرار يأتي مكملا لقرارات مماثلة اتخذتها الكنائس المشيخية و الميتودية و اللوثرية الأمريكية بالانضمام لحملة المقاطعة للاحتلال و الاستثمارات في شركات تتعامل معه.

و أكد البرغوثي أن انعطافا كبيرا يحدث في الرأي العام الدولي والأمريكي لصالح فلسطين نتيجة انكشاف نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلي.

وعبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني للقرارات الجريئة التي تتخذها تباعا العديد من الكنائس في الولايات المتحدة رغم محاولات اللوبي الإسرائيلي منع ذلك.