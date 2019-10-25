مصطفى البرغوثي لوطن:نساند المزارعين بقطف الزيتون بكافة المناطق لدعم صمودهم في مواجهة المستوطنين

وطن: نظمت حركة المبادرة الوطنية حملة لمساندة المزارعين في قطف الزيتون في منطقة تقوم جنوب بيت لحم.

وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـوطن، إننا اليوم، في منطقة قرب تقوع في بيت لحم ، نقف الى جانب المزارعين ونساند صمودهم، حيث أنهم يتعرضون لاعتداءات المستوطنين من خلال طريق استيطاني قريب من أرضهم .

وأضاف البرغوثي: قبل ايام كنا في الخليل لمساندة المزارعين المهددين بالاستيطان والجدار في قطف محصول الزيتون، وسنكون في الايام القادمة بكافة المناطق لان جميعها مهمة بالنسبة لنا وهي ميادين للمقاومة الشعبية الفعالة.

وتابع: نعتبر ان البقاء في فلسطين وبقاء زيتوننا ومساندة المزارعين من اهم اشكال المقاومة الشعبية، فالمقاومة الشعبية يجب ان تكون على الارض وبين الناس وهذا المغزى الحقيقي لما نقوم به.