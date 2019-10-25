الشرطة توضح حيثيات مقتل الشاب فراس الشايب برصاص مسلح في نابلس

نابلس- وطن: أوضحت الشرطة حيثيات مقتل الشاب فراس عصام الشايب (21عاما) صباح اليوم الجمعة بإطلاق نار في نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية تحركت لمساندة طواقم البلدية في إزالة التعديات عن الأرصفة والطرقات في مدينة نابلس وأثناء العمل بمنطقة الاكاديمية قام أحد أصحاب المحال التجارية بإطلاق النار باتجاه طواقم البلدية مما أدى لاصابة المواطن الشايب بطلق ناري في رقبته اثناء مروره في المنطقة وتم نقله للمستشفى وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاته.

وأكد ارزيقات أن الشخص المشتبه به لاذ بالفرار ولاحقته قوة من شرطة المرور وتمكنت من القبض عليه وضبط سلاحه ونقله إلى مديرية الشرطة وباشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في الحادثة.