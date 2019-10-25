"الشعبية" تدين قتل الشاب الشايب، والمجتمع المدني يدعم جهود بلدية نابلس بإزالة التعديات

وطن: أدانت الجبهة الشعبية في نابلس، إطلاق النار على طواقم بلدية نابلس أثناء إزالتها التعديات بالمدينة والتي أدت لمقتل الشاب فراس الشايب، فيما أكدت مؤسسات المجتمع المدني بنابلس دعمها جهود البلدية لتطبيق القانون وإزالة التعديات.

وقال الجبهة الشعبية في نابلس، في بيان لها، إنها تستنكر وتدين بأشد العبارات إطلاق النار الذي حدث صباح اليوم اتجاه عمال وموظفي بلدية نابلس والذي أدى لمقتل الشاب فراس الشايب.

ودعت الجبهة الشعبية الاجهزة الأمنية لتقديم الفاعلين للعدالة، مطالبة "كافة الفعاليات والمؤسسات إدانة هذا السلوك الخارج عن عادات وسلوك شعبنا".

وقُتل الشاب فراس الشايب، برصاص أحد أصحاب المحال التجاري في نابلس، أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة التعديات على الطرقات، حيث أعلنت الشرطة القبض على المشتبه به، وفتح تحقيق في الحادثة. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الحادثة اضغط هنا

وفي بيان له، أشاد تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس، بجهود بلدية نابلس في ارساء القانون وانهاء التعديات على الأرصفة والمرافق العامة.

وأكد التجمع أن المدينة بحاجة إلى إرساء قواعد المسؤولية والانتماء، وإبراز نابلس بالمظهر الحضاري اللائق كمدينة نظيفة منظمة خالية من انتهاكات القوانين سواء بالنسبة للمتاجر أو البسطات أو تعديات البناء على حساب الشوارع أو الأرصفة أو الممتلكات العامة والخاصة.

وطالب التجمع جميع أصحاب المتاجر بالإلتزام بقرار المجلس البلدي وإزالة التعديات قبل الوقت المحدد من قبل البلدية ، كون الأرصفة خصصت للمشاة وليس للبضائع والمعروضات، وطالب التجمع البلدية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة ليعم العدل على الجميع.

وأكد التجمع أن البلدية هي لجميع المواطنين تحترم فيها حقوقهم وفي نفس الوقت يجب على الجميع إحترام هذا الصرح و قوانينه.

ودعا التجمع الجميع للعمل المشترك والمثابر لعودة نابلس لوجهها الحضاري وموقعها الإقتصادي وابقائها موقعا جاذبا للزوار والمتسوقين وضمن بيئة استثمارية جاذبة ومريحة.

وأنهى التجمع بيانه بالقول أن نابلس للجميع ويجب أن تصان من قبل الجميع.