تتنقل على كرسي متحرك.. الاحتلال يعتقل الحاجة هيام بدر من بيت لقيا

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، امرأة مقعدة تبلغ من العمر 65 عاما، من بلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وأفادت رئيسة بلدية بيت لقيا، أريج عاصي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد منتصف الليلة الماضية وداهمت منزل الحاجة هيام شكري بدر (أم ثائر بدر) البالغة من العمر 65 عاما، التي تتنقل على كرسي متحرك، واعتقلتها.

كما أشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا أبناء الحاجة أم ثائر: ثائر وأشرف، وتامر، قبل عشرة أيام.