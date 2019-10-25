فيديو| زملط مخاطبا الحضور في مؤتمر دولي: حل الدولتين تنازل فلسطيني ولا تتركوا الساحة لأمريكا

وطن: اوضح حسام زملط سفير فلسطين في بريطانيا، ان هناك اعتقاد خاطئا أن حل الدولتين هو مطلب فلسطيني . الحقيقة أنه مطلب دولي وتنازل فلسطيني. فتصميم "إسرائيل" على قتل حل الدولتين بما فيها حق العودة للاجئين لا يعني إنتهاء القضية الفلسطينية بل سقوط النظام الدولي الذي أقره وفرضه علينا.

واكد زملط خلال نقاش في مؤتمر دولي في ألمانيا قبل أسبوع بمناسبة 30 عام على سقوط جدار برلين، حول سبل انقاذ حل الدولتين، ان هناك خيارين فقط ممكنين ومقبولين للفلسطينيين، اولا: دولتين على حدود عام 67، دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وليس عاصمة مشتركة في القدس، مخطئ من يعتقد ان قبولنا بحل الدولتين يعني بداية تنازلاتنا، الخيار الثاني شخص واحد وصوت واحد، دولة ديمقراطية واحدة، لذلك نحن نبحث عن الممكن اكثر من المرغوب، وفيما يتعلق بالممكن فإن حل الدولتين مازال ممكنا، ولكن بالنسبة لنا لايمكن تحقيق حل الدولتين في ظل الوضع الحالي.

وتابع، "عندما تتحكم اسرائيل بالمنطقة كاملة وتقوم بثلاثة انواع من القوانين العنصرية فإن هذا يعني فقط الابارتهايد، لذلك نحن نعلم ان الخروج من الوضع الحالي هو كلمة واحدة وهي العواقب، موجها دعوته للحضور بحظر بضائع المستوطنات، وهذا ليس مطلبا فلسطينا بل هي مسؤولية قانونية المانية اوروربية دولية، لانكم انتم من قلتلم ان توسع "اسرائيل" بعد حدود عام 67 غير قانوني".

وشدد زملط ان حظر بضائع المستوطنات سيؤدي الى نزع الحافز للاستيطان وسيكون بشكل سريع ومتصاعدا، موجها دعوته للنظر في المسؤولية القانونية والاخلاقية للشركات الاوروبية والدولية العاملة بشكل غير قانوني في المستوطنات.

وتساءل لماذا لماتقوم المانيا وبريطانيا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين فهي خطوة في سبيل الوصول لحل الدولتين؟ "عليكم تسوية كفتي الميزان اما ان تسحبوا اعترافكم باسرائيل وتنتظرون الوصول لاتفاقية نهائية للاعتراف بالدولتين او تعترفوا بالدولة الثانية وهي (فلسطين).

واردف، الامر الاخير للوصول لحل الدولتين، "لاتتركوا الساحة لأمريكا لاني لا ارى لترامب اي مصداقية للتعامل مع قضيتنا، قبولنا بدولة واحدة وسيطا في عملية السلام كانت خطأ".