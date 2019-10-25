حمدي فرّاج يكتب لـوطن: من اين تعتاش الطوائف الطحالب؟

بعد اسبوع واحد على نزول الجماهير اللبنانية الى الشوارع، بدأت تتكشف ثروات المسؤولين، ومطالبات صريحة بضرورة اعادة هذه الثروات المنهوبة الى صندوق الدولة، وترددت اسماء رؤساء حكومة ومجلس شعب واعضاء حاليين وسابقين ووزراء ... الخ، حتى ورد ان رئيس حكومة سابق نهب احد عشر مليار دولار.

هذا الامر، لا يتطلب سن قوانين خاصة بضرورة إعادة هذه الاموال، كما طالب رئيس الحكومة، فالنهب هو السرقة المكثفة، فإذا ما سرق مواطن عادي اي مبلغ من المال من اي جهة كانت، ألا يتم اعتقاله ومحاكمته بالسجن او الغرامة ؟ بمعنى ان اعادة المسروقات الى اصحابها هو الحد الادنى الذي يطالب به المتظاهرون الحانقون جراء الحالة المتردية التي وصلوا اليها.

حالات النهب من قبل بعض المسؤولين ، هي حالة شائعة تنسحب على العديد من الاقطار العربية التي شهدت شوارعها مظاهرات مليونية في الاشهر القليلة الماضية، بدءا من السودان مرورا بالجزائر وانتهاء بالعراق ولبنان، لكن لا احد يظنن ان باقي الاقطار التي لم تشهد شوارعها مثل تلك المظاهرات بريئة او نظيفة من ظاهرات النهب والسلب، بما فيها بلادنا فلسطين، فقد صرح الرئيس محمود عباس بعد قبول السلطة عضوا في منظمة الانتربول انه بهذا سيتم اعادة مختلسين نجحوا بالفرار، لن يستطيعوا بعد الآن الاستمرار في فرارهم. لكن النهب والاختلاس ليس مقتصرا على من فروا، بل لقد طالب وزراء الحكومة السابقة بإعادة اموال حصلوا عليها من غير ذي وجه حق، كعلاوات على مرتباتهم بأثر رجعي ناهزت 80 ألف دولار لكل وزير، علمنا ان وزير المالية فقط قد اعادها، وكذلك بدل ايجارات لبيوت لم يقم المعنيين باستئجارها، وهكذا.

لكن من يضمن في لبنان وغيرها، ان لا يكرر الوزراء وبقية المسؤولين القادمين فعلتهم في النهب والسلب مرة اخرى؟

انه النظام الطائفي الذي يحمي هؤلاء الفسدة، ويشكل لهم الحاضنة الحامية والدفيئة الآمنة لعدة عقود، حتى لو لم يعودوا في الحكم والمنصب، سمير جعجع على سبيل المثال ماروني كتائبي، زعيم حزب القوات له اربعة وزراء دون ان يكون وزيرا، كذلك وليد جنبلاط درزي، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي بالوراثة منذ مقتل ابيه قبل 42 سنة (كيف تقدميا اشتراكيا وهو مقتصر على الدروز). نبيه بري شيعي له ثلاث وزارات ويرأس مجلس النواب منذ ثلاثين سنة، سعد الحريري سني، زعيم حزب المستقبل بالوراثة بعد مقتل ابيه قبل 15 سنة. ميشيل عون ماروني زعيم التيار الوطني الحر وله ست وزارات. من أين تعتاش هذه الاحزاب الطوائف الطحلبية على مدار اربعين سنة الا من قوت الناس.

قال راشد حسين: انا لو عصرت رغيف خبزك في يدي / لوجدت منه دمي يسيل على يدي . اما جبران خليل جبران (1883-1931) فقال: امة كثرت فيها الطوائف، قل فيها الدين، الويل لها الويل لها.