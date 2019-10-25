بلدية نابلس تعلن وقف حملة إزالة التعديات مؤقتاً عقب مقتل الشاب فراس الشايب

نابلس- وطن: أعلنت بلدية نابلس وقف حملة إزالة التعديات على الطرقات بطلب من محافظ نابلس بشكل مؤقت.

وقد أصدرت البلدية بيانا توضيحياً حول حادثة قتل الشاب فراس الشايب، برصاص أحد أصحاب المحال التجارية أثناء إزالة التعديات في المدينة، استنكرت فيه إطلاق النار على طواقم البلدية. لمزيد من التفاصيل حول الحادثة ، اضغط هنا

فيما يلي نص البيان:

بيان توضيحي صادر عن بلدية نابلس

في الوقت الذي باشرت فيه بلدية نابلس بتنفيذ خطة إزالة التعديات وفرض سيادة القانون والنظام بالشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية والامنية ذات العلاقة، خرج أحد المعارضين لهذه الخطة، وقام باطلاق النار مستهدفا طواقم بلدية نابلس والأجهزة الأمنية وعدد من المواطنين المتجمهرين في موقع الحدث، ما أدى الى استشهاد أحد المواطنين الابرياء.

إن أسرة بلدية نابلس ممثلة برئيس وأعضاء المجلس البلدي وكافة طواقمها ونقابة العاملين فيها يعبرون عن شجبهم واستنكارهم لهذا الحادث الأليم، الذي كان ضحيته إبننا الشاب المغدور الشهيد فراس عصام الشايب.

وأننا إذ نعزي أنفسنا، لنتقدم من ذوي الفقيد بأسمى آيات التعزية والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونتيجة لهذا الحادث المؤسف، طالب محافظ نابلس بلدية نابلس بإيقاف الحملة حاليا، احتراما لروح الفقيد، وتأجيل تنفيذ الخطة وبشكل مؤقت.

وكلنا ثقة بجهاز القضاء باتخاذ المقتضى القانوني بحق من أقترف هذه الجريمة.

بلدية نابلس