"الضمير" تسأل: هل هناك محاولة للقتل بحق المعتقل سامر عربيد داخل مستشفى هداسا؟

وطن: تساءلت مؤسسة الضمير، حول ظروف اعتقال الأسير سامر عربيد وظروف احتجازه داخل المستشفى والتحقيق معه، عقب التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن إطلاق أحد السجانين الغاز المسيل للدموع داخل غرفة احتجاز سامر في مستشفى هداسا، علما أنه يعاني من ظروف صحية صعبة.

وقال الضمير في بيان لها، "مرة اخرى تكتشف مؤسسة الضمير أن هناك تكتم من قبل طاقم التحقيق وبتواطىء من القضاء وربما الطواقم الطبية حول الوضع الصحي للمعتقل سامر عربيد وما يتعرض له حتى داخل المستشفى".

وأضافت: نشرت اليوم صحيفة " معاريف" ان المعتقل سامر تعرض قبل أسبوعين لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى هداسا، نتيجة لإطلاق الغاز من قبل أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة. علما أن سامر ما زال يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة لما تعرض له من تعذيب وكسر لحوال ١١ ضلع في قفصه الصدري.

وقالت إنه "لم يتم اعلام محامي الدفاع على الرغم من انعقاد جلسة تمديد توقيف لسامر في غرفته في المستشفى وهو ممنوع من لقاء المحامي يوم ٢٢/١٠/٢٠١٩. وتم تقديم تقرير طبي من قبل رئيس وحدة العلاج المكثف ولم يتم الاشارة لهذا الحدث، وفقط تم التنويه أن هناك تدهور في وضع الرئتين نتيجة تلوث! ولم يتطرق القاضي في قراره لهذا الأمر أيضا ومدد توقيف سامر ٨ ايام للتحقيق".

وتابعت الضمير: يوم ٢٣/١٠ عقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في التماس ضد أمر منع لقاء المحامي، حيث منع سامر من لقاء المحامي من لحظة اعتقاله وحتى يوم ٢٤/١٠ ليلا. خلال هذه الجلسة لم يتم تقديم أي معلومات حول ما حصل، وقامت القاضية برد الالتماس والتأكيد على أمر المنع بل وامكانية تجديده حتى ٣٠/١٠ ليلا، وادعت أنها تلقت تحديثا خلال الجلسة السرية حول الوضع الصحي لسامر.

وأوضحت: يوم أمس وخلال جلسة تمديد أمر منع اللقاء بالمحامي في المحكمة العسكرية المنعقدة في مركز تحقيق المسكوبية، لم تتطرق القاضية للوضع الصحي لسامر، بل مددت أمر المنع من لقاء المحامي حتى يوم ٢٨/١٠ ليلا.

وأكدت مؤسسة الضمير أن "تصرف القضاة في المحكمة العسكرية وحتى المحكمة العليا، من خلال السماح بمنع لقاء المحامي والسماح بالتكتم على ظروف التحقيق مع سامر، وتمديد توقيفه لأغراض التحقيق في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، خاصة مع استمرار مثل هذه الاحداث التي تبعث على القلق والاشتباه بمحاولة قتله، يعتبر تواطئا مع جريمة التعذيب كذلك من طرف الأطباء بعدم توثيقهم وافصاحهم عن تفاصيل ما يتعرض له سامر وبدقة ما هو الا تواطؤ مع جريمة التعذيب".

وحملّت مؤسسة الضمير سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة المعتقل سامر عربيد وتذكر أن جريمة التعذيب هي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويجب أن يتعرض للمسائلة والمحاسبة كل من يرتكبها.