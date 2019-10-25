فيديو .. تشيع جثمان الشاب فراس الشايب في نابلس

وطن: شيعت محافظة نابلس عصر اليوم، جثمان الشاب فراس الشايب 21 عاماً، و الذي قتل صباح اليوم بإطلاق نار من قبل احد المواطنين ، خلال حملة بلدية نابلس بإزالة التعديات في منطقة رفيديا.

وشاركت جماهير غفيرة في تشييع جثمان الشهيد الشايب.

وكان الشاب الشايب أصيب صباح اليوم بإطلاق نار، من قبل أحد المواطنين خلال حملة بلدية نابلس بإزالة التعديات من شوارع المدينة، والتي بدأت بمنطقة رفيديا، قبل ان يعلن لاحقا عن وفاته.

وأعلنت بلدية نابلس وقف حملة إزالة التعديات على الطرقات بطلب من محافظ نابلس بشكل مؤقت.

وقد أصدرت البلدية بيانا توضيحياً حول حادثة قتل الشاب فراس الشايب، برصاص أحد أصحاب المحال التجارية أثناء إزالة التعديات في المدينة، استنكرت فيه إطلاق النار على طواقم البلدية. لمزيد من التفاصيل حول الحادثة اضغط هنا