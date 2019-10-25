اصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

وطن: أصيب 50 مواطنا بينهم طفل، برصاص الاحتلال الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة انها تعاملت مع 50 اصابة من بينها 23 اصابة بالرصاص الحي.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل في رأسه شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، والعشرات بالاختناق.