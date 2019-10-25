الحراك اللبناني متواصل لليوم التاسع في مختلف المناطق

رام الله - وطن: دخلت التظاهرات المطلبيّة في لبنان أسبوعها الثاني على وقع رسالة الرئيس اللبنانيّ ميشال عون ودعوته وفداً من المتظاهرين إلى زيارة القصر الرئاسيّ والاستماع إلى مطالبهم.

وفيما يبدو أن المحتجّين مصرّين على مواصلة حراكهم، يؤكد المشاركون مطالبهم القاضية بتغيير السياسات الاقتصادية ومحاكمة الفاسدين والمسؤولين عن الهندسات المالية التي أوصلت الوضع المالي والاقتصادي إلى حافة الانهيار.

قيادة الجيش اللبناني أعلنت أن "حرية التظاهر مصانة لكننا نحذّر بعض المعتصمين من الاستمرار في التعرّض للحريات العامة والخاصة".

ودعت في بيانٍ لها "إلى احترام حق التنقل والكف عن الممارسات التي تتعرض للحريات العامة والشخصية".

واستمر قطع معظم الطرق الرئيسية وخصوصاً مداخل العاصمة بيروت من قبل المحتجين.

متظاهرون من ساحة رياض الصلح قالوا للميادين إن "الإرهاب الاقتصادي الأميركي يحاول الدخول إلى تظاهراتنا واستغلالها، مطالبين بإلغاء الطائفية السياسية".