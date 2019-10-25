مقتل 6 متظاهيرين في العراق

رام الله - وطن: قتل ستة متظاهرين على الأقل في العراق الجمعة، اثنان منهم في العاصمة بغداد وأربعة آخرون في مدينة الناصرية جنوبا وفق ما أعلنت مصادر أمنية وطبية، إثر مظاهرات غاضبة شارك فيها آلاف العراقيين تنديدا "بفساد الحكومة".

ففي بغداد، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن متظاهرين اثنين لقيا حتفهما الجمعة بعد أن أصيب كل منهما في وجهه بعبوتي غاز مسيل للدموع حيث تحاول قوات الأمن التصدي للمحتجين الغاضبين بسبب الفساد والأزمة الاقتصادية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن المتظاهرين الاثنين أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه"، خصوصا مع استخدام القوات الأمنية لوابل من تلك القنابل في تفريق آلاف المحتجين عند مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

وأفاد البياتي عن إصابة نحو مئة شخص من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.

وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشدين وسط بغداد، في تصعيد جديد مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أسفرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد تقدم المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، خصوصا سفارة الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

وبالتالي، عاد المتظاهرون إلى ساحة التحرير الرمزية، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية.

وكانت القوات الأمنية قد فرقت بخراطيم المياه ليل الخميس الجمعة متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء. وكان هتاف المتظاهرين موحدا "كلهم حرامية"، داعين إلى إسقاط الحكومة، في بلد غني بالنفط لكنه يعاني نقصا مزمنا في الكهرباء ومياه الشرب.

وفي الناصرية جنوب العراق، قتل أربعة متظاهرين الجمعة بالرصاص الحي وأصيب 18 آخرون بجروح، وأحرق متظاهرون غاضبون مبنى المحافظة.

وتصاعدت سحب الدخان من المبنى الذي تجمهر أمامه آلاف المتظاهرين، ، بعيد ساعات من دعوة المرجعية الدينية الشيعية العليا إلى "ضبط النفس". وأحرق متظاهرون في مناطق جنوبية أخرى مباني عدة تابعة لأحزاب سياسية، وفق مصدر في الشرطة.

وفي حوادث أخرى، قالت مصادر بالشرطة إن متظاهرين أضرموا النار في مكاتب تابعة لحزب سياسي شيعي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق اليوم الجمعة.

وأشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق في وسط مدينة السماوة. وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

ووُضعت جميع القوات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء الخميس من قبل حكومة عادل عبد المهدي التي أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم.

فرانس24/ أ ف ب