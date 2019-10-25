هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة الاسبوع القادم بجمعة "يسقط وعد بلفور"

وطن: أكدت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" في قطاع غزة على الاستمرار في المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي.

وشددت الهيئة في بيان لها بختام فعاليات الجمعة الثمانين أن "القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية وان المحاولات الصهيونية المتكررة لطمس هويتها الدينية والعربية عبر فرض سياسة الأمر الواقع لن تحقق أهدافها وستتحطم على صخرة مقاومة وصمود والتفاف شعبنا لحماية عاصمتنا المنشودة وتراثها الحضاري والديني والإنساني".

ودعت الهيئة "الجماهير في عموم مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال إلى مدينة القدس وتشكيل طوق حماية للقدس والأماكن المقدسة من محاولات الاستباحة المتواصلة للأماكن المقدسة”، كما دعت “الأمة العربية إلى تحمّل مسئولياتها في دعم صمود مدينة القدس ماليا ومعنويا وضرورة إحالة ممارسات الاحتلال بحق القدس إلى المؤسسات الدولية ذات الصلة".

وفي الختام البيان، دعت الهيئة “الجماهير الحاشدة للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة الحادية والثمانين، جمعة (يسقط وعد بلفور) في ذكرى وعد بلفور المشؤوم”، وأكدت"يجب أن تكون يوما للتحشيد الوطني والكفاحي المميز في جميع أماكن تواجد شعبنا في الوطن والشتات، ويوماً للمسيرات والاعتصامات الحاشدة والغاضبة في مدن وعواصم العالم وخاصة أمام السفارات الصهيونية والبريطانية، تأكيداً على تمسك شعبنا بحقه في العودة الى أرضه، ولتوجيه وبطلان هذا الوعد محملين مسؤوليته عنه لبريطانيا وكل دول الغرب المنحازة للكيان والمتآمرة على شعبنا والتي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني"